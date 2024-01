Niet-sluitende deuren en gladheid vormen ergernis in Asser Klompé-complex

Huurders van Actium ondervinden problemen in appartementencomplex Klompé in Assen. Automatische deuren willen niet open of dicht, en de bovenste galerij is tijdens deze winterdagen spekglad.

Een 'druppel' waarmee de hoofdingang moet worden bediend, zodat inwoners van het Klompé-gebouw makkelijk naar binnen kunnen: het klinkt handig, maar in de praktijk werkt deze al sinds september niet. Momenteel maakt dat overigens geen verschil- sinds december is de automatische deur bij de hoofdingang stuk, waardoor iedereen in en uit kan lopen.

Net een ijsbaan

Paul Elbersen bewoont één van de 45 woningen in het complex en stoort zich behoorlijk aan de gebreken. "Ik woon hier sinds de oplevering. Dat is nu drie jaar geleden. Het zijn luxe appartementen, die 700 euro in de maand kosten. Dan mag je best wat verwachten, maar in de praktijk schort er van alles aan."

Zelf heeft Elbersen ook problemen ervaren met zijn ventilatie, die het twee maanden niet deed. "En bij ons op de bovenste galerij is het momenteel spekglad. Er zit geen dak boven en met dit weer lijkt het dan net een ijsbaan", schetst hij. "Er wordt wel een emmer zout neergezet, maar die staat dan bij de lift. Dan moet je 's ochtends dus eerst de galerij over om bij het zout te komen. Dat schiet niet op."

Elbersen heeft naar eigen zeggen veel contact gehad met Actium over de problemen in het complex. "Dat geldt voor een hele hoop mensen hier, maar sommigen geven het op. Er worden geen acties ondernomen als je iets meldt. Mensen worden er moe van."