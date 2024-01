Bijzonder pannenkoekenijs gespot in Roden: 'Hele mooie waarneming'

Een oplettende kijker heeft bij de stuw in het Sterrenbos in Roden een bijzonder natuurverschijnsel gespot. Op het wateroppervlak drijven tientalen schijven ijs. Pannenkoekenijs, zegt RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg. "Veel mensen gaan eraan voorbij."

Het pannenkoekenijs of grondijs, vormt zich alleen onder speciale omstandigheden, legt Spannenburg uit. "Het vormt zich dieper en komt naar de oppervlakte. Het zijn waterbellen die opstijgen. Water van nul graden is lichter dan water van vijf graden. Dus als een waterbel lichter is dan de omgeving, dan stijgt het op. Als hij bovenkomt bevriest hij heel snel."