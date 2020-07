Experiment met mondkapjes in Drenthe 'nu niet aan de orde'

Hoe die experimenten eruit komen te zien en waar die worden gedaan, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Drenthe daar in ieder geval niet aan meedoet. Volgens een woordvoerder is een Drentse deelname aan een experiment 'nu nog niet aan de orde'. "Daarover zouden Drentse gemeenten eerst overleg moeten voeren. Medio augustus is er weer zo'n overleg", aldus de woordvoerder.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de experimenten worden gedaan in regio's waar het aantal besmettingen harder oploopt, zoals Amsterdam, Rotterdam, Zuid-Holland en West-Brabant. Volgens Bruls gaat het overigens niet alleen om het dragen van mondkapjes, maar worden mogelijk ook andere maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. Over de voorwaarden wordt nog gesproken, zei Bruls.

Eerder vandaag spraken de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's met elkaar over mogelijk regionaal maatwerk tegen de verspreiding van het coronavirus. Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo zat daar als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe bij.

RIVM: 'Geen bewijs voor nut mondkapjesplicht'

Jaap van Dissel, de corona-adviseur van het RIVM ziet ook op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te stellen. Het Outbreak Management Team van het RIVM boog zich gisteren over de vraag of een mondkapjesplicht nut kan hebben. Het kabinet wil ook geen landelijke plicht.