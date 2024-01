Frans themapark Puy du Fou 'vanwege financiële redenen' niet naar Meppel

Zestig hectare

En Puy du Fou was van plan om een themapark van zestig hectare te bouwen in een gebied ten noorden van Meppel. In het park moesten voorstellingen en shows gehouden worden over de geschiedenis van Nederland en Europa. Daarbij werd ingezet op 800.000 bezoekers per jaar, vanaf 2027.

Er zouden geen attracties zoals achtbanen of een reuzenrad in het park komen, maar wel voorstellingen over de geschiedenis van Nederland en de regio. Maar nu gaat er dus een streep door de plannen.

Voor- en tegenstanders

De gemeente Meppel en de provincie Drenthe lieten eerder weten de komst van de publiekstrekker wel te zien zitten. Sinds de naam van het park in 2019 voor het eerst viel, vonden al meermaals overleggen plaats.

Toch waren er ook partijen die hun zorgen hadden geuit over de komst van het park. Bewoners van het gebied staan niet te springen om de komst. Zo wezen buurgemeenten De Wolden en Westerveld erop dat andere ambities door de komst van het park in de knel zouden komen. Zo was het gebied ook in beeld voor het opwekken van energie. Ook vanuit het bedrijfsleven waren er vraagtekens.

Nadat Puy du Fou de gemeente Meppel had ingelicht dat het themapark niet naar Nederland zou komen, kwam dat nieuws ook gedeputeerde Willemien Meeuwissen (VVD) snel ter ore. "Ik heb nog niet alle details gehoord, maar heb begrepen dat dit is besloten vanwege de omvang van de investering."

Mate van investering de boosdoener

Volgens Meeuwissen heeft Puy du Fou ervoor gekozen om shows in Engeland en Italië te willen neerzetten, zonder dat hiervoor een compleet nieuw park wordt gebouwd. "Ik vermoed dat die investering kleiner is, maar zeker weten doe ik het nog niet. Dit is ook voor mij vers van de pers", zegt ze.

"We moesten nog met elkaar gaan utizoeken wat de komst van het park allemaal zou betekenen voor Drenthe", gaat de gedeputeerde verder. "Wat hebben ze nodig, wat willen wij als provincie en wat kunnen wij?", somt ze op. "Daar hadden we allemaal nog keuzes in kunnen maken, maar dat hele traject hadden we nog verder uit moeten werken. "