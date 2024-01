Regio is flessenhals Meppel-Zwolle zat: petitie moet Tweede Kamer overtuigen

Het is weer zo'n dag. Eerst is er geen en later amper treinverkeer tussen Meppel en Zwolle. Tot overmaat van ramp ligt het treinverkeer rondom Beilen diezelfde ochtend ook stil. Daardoor loopt het treinverkeer van en naar het Noorden slecht door. Alle NS-treinen naar Drenthe, Groningen en Friesland moeten namelijk door de flessenhals bij Meppel.

"We praten over 71 stroringen tussen Meppel en Zwolle vanaf september tot en met vandaag. Dat zijn geen incidenten meer, dat is structureel. Nog steeds rijden er gemiddeld negen uur per week geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Dinsdag gaan we naar de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden", vertelt de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet. (CDA). Daarin wordt gepleit voor een o zo gewenste oplossing.

De provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de Regio Zwolle vragen de Tweede Kamer om de rest van het geld beschikbaar te stellen om een vierde perron in Meppel mogelijk te maken. Van de 75 miljoen die nodig is, is 35 miljoen al toegezegd door het kabinet.

Altijd wat aan de hand

De oorzaken van de treinvertragingen zijn talrijk. Aanrijdingen, breuken in de bovenleiding, nu weer een breuk in een spoorstaaf door de vorst, koperdiefstallen, kapotte treinen, defecte spoorbruggen en sein- en wisselstoringen, om maar eens wat te noemen. "Deels zijn dit zaken door overmacht, maar het is aan de reizigers niet meer te verkopen", aldus Jumelet namens de drie noordelijke provincies en de Regio Zwolle.

Waarom zoveel problemen tussen Meppel en Zwolle

Aanrijdingen met treinen en storingen op het spoor komen in het hele land voor, maar tussen Meppel en Zwolle veroorzaakt het vaak meteen een groot probleem. Dat begint op Station Meppel. Daar zijn nu drie perronsporen en daar moeten alle intercity's en stoptreinen van en naar Groningen en Leeuwarden langs. Dus als daar een probleem is, loopt het daar al gauw vast.

De veel gebruikte spoorlijn tussen Meppel en Zwolle bestaat uit twee spoorlijnen. Er zijn veertien overwegen en een paar bruggen. Bij een storing of een aanrijding ligt het treinverkeer stil. Er is geen andere mogelijkheid om van en naar het noorden te reizen dan via dit stuk spoor, dus er is geen alternatief als daar geen treinen kunnen rijden.

Alleen treinreizigers naar Emmen hebben geluk. De spoorlijn naar Emmen buigt bij Herfte - vlak buiten Zwolle - ongelijkvloers al af en bovendien is het stuk Herfte-Zwolle vierbaans, zodat er meer oplossingen mogelijk zijn bij storingen en defecten. Bovendien hebben alle treinsoorten daar een 'eigen spoor' en zitten ze elkaar niet in de weg.

Meer woningen maken oplossing urgenter

Los van dat de regionale overheden sowieso vinden dat de flessenhalsproblemen moeten worden opgelost is er nog een argument: er komen meer inwoners bij. "De woningnood is nijpend, de woningbouwafspraken zijn gereed en in de komende jaren wordt volop gebouwd. Tussen Zwolle en Groningen/Leeuwarden gaat het om ongeveer 75.000 woningen. Er is een urgente opgave om nu de duurzame bereikbaarheid van deze nieuwe woningen te waarborgen", schrijven de provincies aan de Tweede Kamer.