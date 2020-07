Stiftkunstenaar Hoogeveen pimpt oude kever

Het hebben van een oude Volkswagen Kever is volgens de jonge kunstenaar een droom die uitkomt. Die droom begon ruim tien jaar geleden toen hij tijdens een vakantie op de camping de liefde voor stiften ontdekte.

'Ik wil niet anders meer'

"Die stiften kreeg ik ooit in mijn handen en sindsdien wil ik niet anders meer", vertelt Sloots over zijn eerste kennismaking met stiften. Het beschilderen van doeken zag hij toen al niet echt zitten, dus ging hij meteen op zoek naar objecten.

(Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Liefhebber

Behalve liefde voor stiften is hij ook een enorme autogek. En dan vooral Volkswagens. Op zijn zeventiende kocht hij al een motorkap van een Golf 1 om te beschilderen: "Toen mocht ik nog niet eens een auto rijden, maar dan had ik de motorkap alvast. Later heb ik de rest van de auto erbij gezocht."

Die auto toverde hij om in een zwart-witte creatie die naar eigen zeggen beroemd is in het Volkswagenwereldje. "Ik zie ook altijd veel kinderen lachen als ze mij zien rijden, dat vind ik gewoon mooi", aldus Sloots.

Kleur

Nu is het dus tijd voor kleur. Hij noemt het een nieuwe fase in zijn kunstenaarsbestaan. Eentje waar hij nu al zo'n twee jaar mee bezig is: "Maar ik werk er gewoon af en toe aan, sporadisch zeg maar. Als ik zin heb, dan ga ik heen. Het is niet dat het moet."

Toch hoopt hij ergens volgende zomer klaar te zijn met zijn kleurproject, al heeft hij het ook steeds drukker met opdrachtgevers die kunstwerken van hem willen. "Volgend jaar moet 'ie in ieder geval goed genoeg zijn om de weg op te kunnen. En dan zit ik met een grote glimlach achter het stuur", vertelt Sloots tot besluit.