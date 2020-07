Zoon Erik Dekker naar Jumbo-Visma

Volgens Dekker is het een logische stap in zijn carrière. ""Ik heb grote stappen gezet in mijn ontwikkeling. Daarmee heb ik deze transfer afgedwongen. Ik hoop me de komende jaren te kunnen focussen op het sprinten. Van een grote sprinter als Dylan Groenewegen kan ik veel leren."

Dekker, die zichzelf ziet als een Drentse inwoner van België, veroverde vorig jaar het rood-wit-blauw bij de beloften en wist eerder dit jaar (nog voor de coronapandemie uitbrak) de Dorpenomloop Rucphen én de Ster van Zwolle op zijn naam te schrijven.

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma kijkt uit naar de komst van Dekker. "David is dit voorjaar bij SEG Racing Academy definitief doorgebroken met goede prestaties in de weinige koersen die zijn verreden. We denken dat hij een talentvolle sprinter is, die in onze structuur rustig kan doorgroeien."