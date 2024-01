Meppel gist naar reden over afhaken Puy du Fou en wil in gesprek met Fransen

De gemeente Meppel wil met de directie van Puy du Fou om tafel om duidelijkheid te krijgen over het besluit om geen themapark in Meppel te bouwen. De gemeente blijft met de nodige vragen zitten. Wethouder Klaas de Vries is teleurgesteld over het afhaken van de Fransen, maar is trots op de manier waarop Meppel onderhandeld heeft.

Rond 14.00 uur vanmiddag kwam een e-mail van de directie van Puy du Fou binnen bij De Vries (Sterk Meppel). Boodschap: er komt geen themapark van zestig hectare ten noorden van Meppel. Een duidelijk waarom kwam er niet. De Vries vermoedt dat het een financiële keuze is geweest. Ook bij de provincie Drenthe leeft die gedachte.

"Het is het enige punt waar verschil van inzicht in zou kunnen zitten. Het is ook een factor die wij niet in de hand hebben", zegt De Vries. Meppel zag het themapark over de Nederlandse en Europese geschiedenis maar al te graag komen. "Als Meppel hebben wij vanaf het begin gezegd: er gaan geen publieke middelen naar het themapark. Ik kan mij voorstellen dat hun inschatting is geweest dat zij wel iets zouden krijgen."

Gissen

De Fransen hadden meerdere locaties in Europa op het oog voor een nieuw park. Volgens De Vries zijn er geen spelletjes gespeeld met Meppel. In zijn vorige baan in de trekhakenhandel onderhandelde hij ook vaak met Fransen. "Je weet pas zeker dat het doorgaat als het contract getekend is", weet hij.

"Als overheid in Nederland zijn wij vrij hard in wat wel kan en niet kan. We geven aan wat onze grenzen zijn en hoe verder je in het onderhandelingsproces komt, hoe duidelijker wordt wat bij ons kan en wat niet. Misschien heeft dat een rol gespeeld, dat de grenzen te scherp zijn voor Puy du Fou. Maar dat is gissen."

De gemeente hoopt in gesprek te kunnen met de Fransen over de gemaakte keuzes. "Ter lering en evaluering. We willen snappen wat er ten grondslag ligt aan hun keuze."

Trots

In 2019 dook de naam Puy du Fou voor het eerst op bij de provincie Drenthe, dat op zoek was naar een nieuwe grote attractie. Meppel had er ook wel oren naar en in coronatijd gingen de gesprekken van start. De Vries: "Het is een initiatief van de provincie dat bij ons is geland. Ik kijk wel trots terug, ik denk dat als er weer zo'n initiatief langskomt, we dat met dezelfde energie en houding beoordelen."

Maar voorlopig ligt er geen nieuw initiatief voor een grote attractie in Meppel. Mocht dat linksom of rechtsom toch voorbijkomen, dan zegt De Vries de ervaring van de afgelopen periode goed te kunnen gebruiken. Hij is trots op het proces. "Het eerste wat wij vanmiddag hebben gedaan is de direct betrokken inwoners benaderd en bijgepraat. Dat is het allerbelangrijkste. Wij hebben een groot proces doorlopen in een ongelofelijk korte tijd. En iedere keer hebben wij het als gemeente gepresteerd om transparant te zijn richting Puy du Fou, betrokkenen en inwoners."

Hoe verder?