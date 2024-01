Zo'n 200 medewerkers van Drentse woningcorporaties staken

Zo'n tweehonderd medewerkers van woningcorporaties in Drenthe en Zuidwest- en Zuidoost-Groningen staakten vandaag in Assen. Ze willen dat hun lonen beter worden afgestemd op de inflatie van de afgelopen jaren.

De medewerkers verzamelden zich voor het gebouw van woningcorporatie Actium. Er waren meer mensen dan FNV-vakbondsbestuurder Ingrid Pallada had verwacht. "Dat zegt dat werknemers van de woningcorporaties het echt zat zijn en echt verandering en een ander bod willen." Onder andere medewerkers van woningcorporaties Actium, Domestica, Woonborgh en Lefier doen mee aan 24 uur durende staking, tot morgenochtend.

Volgens CNV-onderhandelaar Robbim Heins wordt het werk van corporatiemederwerkers steeds zwaarder en complexer. "De werkdruk neemt toe, maar ondertussen loopt hun salaris mijlenver achter op de inflatie", zegt Heins. "In 2022 kregen ze een loonsverhoging van 3 procent en in 2023 van 2,4 procent. Ver onder de inflatie bleek achteraf, waardoor medewerkers een enorme koopkrachtachterstand hebben opgelopen. Daarom eisen we nu onder andere een structurele loonsverhoging van 83 euro bruto per maand plus 11 procent."

FNV wil minstens een loonsverhoging van een percentage met twee cijfers voor de komma.

28.000 mensen

Vier keer eerder liepen de onderhandelingen stuk, waarna vakbonden FNV, CNV en De Unie hun leden opriepen om tot staken over gaan. De gevolgen gelden voor zo'n 28.000 werknemers in het hele land.

Werkgeversorganisatie Aedes vindt het positief dat werknemers hun geluid laten horen, reageert woordvoerder Ernst Koelman. "Wij vinden dat wij een reëel bod hebben neergelegd met 8 procent loonsverhoging en 2 procent eindejaarsuitkering. We vinden dat we een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidige en nieuwe werknemers. Als je kijkt naar vergelijkbare functies in andere semipublieke sectoren zoals bij gemeenten en provincies, dan doen wij daar niet voor onder. Daar is een loonsverhoging van 7 procent gemiddeld."

Weer om tafel

Werkgeversorganisatie Aedes nodigde de vakbonden uit om weer om tafel te gaan, maar die uitnodiging sloegen de vakbonden af. "Uiteraard zijn wij bereid om het gesprek met de werkgevers te hervatten. Op dit moment is echter niet bekend wat werkgevers te bieden hebben. Laat duidelijk zijn dat onze strijd voor koopkrachtherstel en -behoud onverminderd door gaat", reageert Pallada.