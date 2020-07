Coronamaatregelen bij vv Hoogeveen: Supporters moeten toegangsbewijs reserveren

Zondaghoofdklasser vv Hoogeveen speelt zondag haar eerste oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen RKVV DEM. Bij dat duel mogen, vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, maximaal 500 toeschouwers aanwezig zijn. Om alles in goede banen te leiden en problemen bij de toegangspoort te voorkomen moeten de supporters hun toegangsbewijs digitaal reserveren.

Het reserveren moet zolang de coronamaatregelen zijn zoals die nu zijn. Ook voor de bezoekers van de wedstrijden van vv Hoogeveen zaterdag geldt hetzelfde principe.

Naast het reserveren, dat moet voor het duel tegen DEM via deze link, worden ook een aantal vragen gesteld met betrekking tot de gezondheid. Zijn alle vragen vervolgens ontkennend beantwoord dan ontvangt de supporter een bevestiging, die dan ter controle moet. Die bevestiging, een QR-code, is dan het toegangsbewijs voor de wedstrijd en moet dus via de mobiele telefoon (of uitgeprint) worden getoond.

De toegang tot het oefenduel van zondag is overigens gratis.

Kantine open (voor zestig personen)

Ook de kantine van vv Hoogeveen is open, maar ook voor een beperkt aantal personen. Voor, tijdens en na de wedstrijd is er in principe de mogelijkheid om de kantine te bezoeken tot de maximale capaciteit van 60 personen is bereikt. De club laat weten dat het motto 'vol is vol' wordt gehanteerd.

