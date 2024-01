Drenthe genoot volop van de vorst vandaag. In de felle winterzon waagden liefhebbers zich op dichtgevroren sloten, plassen en ijsbanen.

In de snijdende kou een bewogen tientallen mensen zich vandaag warm. Per slee, op schaatsen of gewoon op schoenen trotseerden ze het ijs. En dat leverde deze mooie plaatjes op.