Financiële steun voor SportDrenthe en Topsport Noord: 'Strijd aangaan tegen bewegingsarmoede'

SportDrenthe gaat met ruim anderhalf ton het programma Drenthe Beweegt verder ontwikkelen. "Het is een belangrijke en noodzakelijke stap om in Drenthe verder de strijd aan te gaan tegen bewegingsarmoede. Een leven lang bewegen voor elke Drent, daar zetten we ons met deze bijdrage voor in", zegt directeur-bestuurder Mieke Zijl.