Verhaal achter de kunst: de roestige stalen boom op de begraafplaats

Zo torent hoog boven de graven uit, op de begraafplaats net buiten Fluitenberg, een hoge boom van roestig metaal.

Een bijzondere combinatie

De stalen boom is gemaakt door de Drentse kunstenaar Albert Geertjes en de aanleiding is bijzonder. Geertjes werd gevraagd om een kunstwerk te maken dat moest komen te staan op de begraafplaats bij Fluitenberg, maar met als aanleiding het 150-jarig bestaan van de Hoogeveensche Courant. Een lastige opgave, maar het resulteerde in een hoge stalen boom, opgebouwd uit letters. "De krant is een boom, dat is eigenlijk het statement", legt Geertjes uit.

"Ik moest wel eventjes nadenken", bekent Geertjes. "Wat is een begraafplaats eigenlijk? Wat doen we daar en wat heeft de krant daar mee te maken?" Hij kreeg inspiratie door een gedicht van een vriendin van hem die zij schreef over de dood van haar vader. In het gedicht voerde zij haar vader metaforisch op als een boom.

Bekijk hieronder de video van Robbert Oosting over het kunstwerk. De tekst gaat verder onder de video.

Stalen rouwadvertenties

"Toen bedacht ik mij ineens: een krant is eigenlijk een tot pulp gemalen boom, bedrukt met letters", vertelt Geertjes. "Zo'n krant komt een dag tot leven en dan is hij weer weg, dan ligt hij in de krantenbak. Ik wilde dat omdraaien, ik wilde een boom maken, bedrukt met letters die er over 150 jaar nog staat." De kunstenaar dook de archieven in van de Hoogeveensche Courant en ontwierp aan de hand van rouwadvertenties de takken van de boom. De stam van de boom bestaat uit letters die samen een gedicht vormen over leven en dood.

Het lezen van de teksten is voor de meeste mensen wellicht lastig, maar daar heeft Geertjes rekening mee gehouden. "In feite moet een kunstwerk, ook zonder dat je de inhoud kent, zich staande houden. Ook al heb je geen flauw benul waar het over gaat, dan nog moet je denken: Jezus wat een goed beeld."

Elke werkdag een verhaal

De zomerrubriek is tot en met 8 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke dag op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.

Heb jij een vraag?

Jij mag ons aan het werk zetten! Is jou iets opgevallen in je omgeving of heb je een vraag die te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.