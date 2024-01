Arianne Hartono vliegt uit kwalificaties Australian Open

TENNIS - De Meppelse Arianne Hartono heeft zich niet weten te plaatsen voor de Australian Open. In Melbourne was de Amerikaanse Hailey Baptiste een maatje te groot in de kwalificatie: 6-2, 6-4.

In de eerste set werd Hartono meteen gebroken, waardoor het na een kwartiertje tennissen al 3-0 stond voor de Amerikaanse. In de achtste game wist Baptiste opnieuw een breakpoint te verzilveren, waarmee ze de set won.

Amerikaans

Door de nederlaag is Hartono er niet voor de derde keer bij op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Vorig jaar kwam ze wel door de kwalificaties, maar verloor ze in de eerste ronde van de Amerikaanse Shelby Rogers. En ook in 2022 zat een speelster uit de Verenigde Staten haar dwars, Amanda Anisimova sloeg haar in de eerste ronde uit het toernooi.