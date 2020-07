Weinig feestelijkheden in Drentse moskeeën tijdens offerfeest: 'Vier het thuis'

Het is een belangrijk feest voor moslims, het offerfeest. Maar in de Drentse moskeeën zijn weinig activiteiten te beleven. Dat komt uiteraard door het coronavirus.

De Yildirim Beyazit Moskee in Emmen blijft de komende dagen dicht. Zo laat voorzitter Mohammed Altin weten. Volgens hem is het vanwege het coronavirus niet verantwoord om open te gaan. "De imam gaat morgenochtend 20 minuten lang een gebed houden, een stuk uit de Koran lezen en dat is het enige wat we organiseren." Altin geeft aan dat mensen vooral thuis het offerfeest moeten gaan vieren.

"Bidden en naar huis toe"

Bij Moskee El-Moslimien in Assen gaan ze morgen wel open. Volgens voorzitter Murabit kan dat zolang iedereen maar anderhalve meter afstand houdt. "Binnen is er daardoor beperkt plek. Buiten kunnen zoveel mogelijk mensen komen als maar willen. Daar kunnen ze makkelijker afstand houden." Wel heeft de voorzitter de vrouwen en kinderen opgeroepen om niet te komen. "Anders hebben we niet genoeg plek." Voor de rest zijn er geen festiviteiten. "Het is bidden en dan naar huis toe."

Het offerfeest is de belangrijkste feestdag voor moslims. Dan wordt gevierd dat profeet Ibrahim zijn zoon offerde voor god. Er worden dan dieren gegeten die ritueel geslacht zijn.

Lees ook: