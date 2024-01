Gijs Kamp sprint op Fries natuurijs naar zege op internationale kortebaanwedstrijd

Talsma was afgelopen jaar nog de winnaar in Nijelamer, meldt Omrop Fryslân . Winnaar Kamp genoot gisteravond van de kwaliteit van het ijs. "Maar jemig, wat is het koud joh", constateerde Kamp, die maar wat blij is met zijn zege. "Echt heel vet. Het is fantastisch dat het ook dit jaar weer kon."