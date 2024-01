Huizenprijzen in Drenthe blijven stijgen, maar steeds minder woningen te koop

De prijzen van woningen blijven stijgen in Drenthe, maar dat leidt nog niet tot een daling van het aantal verkochte woningen. De verschillen in de provincie zijn echter wel groot. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

In het vierde kwartaal van vorig jaar werden 1202 huizen verkocht, een stijging van zeven procent ten opzichte van die periode in 2022. Tegelijk nam het aanbod van beschikbare woningen af.

Grote verschillen

Binnen Drenthe zijn er grote verschillen te zien op de woningmarkt. Zo meldde de gemeente Coevorden in het vierde kwartaal een afname van het aantal verkochte woningen van ruim 21 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2023. De gemeente Aa en Hunze zag juist een groei van bijna 35 procent.

De gemiddelde verkoopprijs was in het vierde kwartaal 366.000 euro, een stijging van 2,6 procent. Maar ook de prijzen variëren sterk in Drenthe. Zo stegen de prijzen in Borger-Odoorn met 10,4 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar, maar meldde Midden-Drenthe een daling van bijna zeven procent ten opzichte van een kwartaal eerder.