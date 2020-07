Zweefvlieger Peter Millenaar vliegt recordafstand boven Nederland

"Je vliegt zonder motor op de thermiek, dat is warme lucht die opstijgt, verwarmd door de zon. En in zo'n thermiekbel kun je door rondjes te draaien hoogte winnen. En als je hoog genoeg bent kun je een flinke afstand afleggen", aldus de zweefvlieger.

Plassen in de lucht

Millenaar steeg om half tien 's ochtends op. "Toen was de thermiek al goed genoeg om te vliegen", zegt hij. "De dag was heel lang en ik kon tot negen uur in de avond doorvliegen. Het komt in Nederland bijna niet voor dat het zulk goed weer is."

Millenaar maakte verschillende rondjes boven Nederland en landde uiteindelijk weer in Rotterdam. "Het was een behoorlijke zit, een vlucht van elf uur zonder tussenlanding, maar het is goed vol te houden. Ik zit comfortabel in de cockpit en ik heb alles bij de hand om een prettige vlucht te hebben. Zelfs plassen is heel goed mogelijk tegenwoordig in een zweefvliegtuig."