Asser jeugd kan 'pompen' op splinternieuwe trackbaan

De Pumtrackbaan in Assen is geopend (Rechten: Mijn Buurt Assen)

Skaters, fietsers en mensen op de step kunnen vanaf nu 'pompen' op de nieuwe pumptrackbaan in Assen. Een pumptrackbaan is een verharde crossbaan met bulten en bochten waarop je vaart maakt door een pompende beweging te maken. De baan is aaneengesloten waardoor je oneindig veel rondjes kan maken.

De baan op Landgoed Valkenstijn was in juni al klaar. De jeugd wist de baan al meteen te vinden. Dat was alleen nog niet de bedoeling omdat de baan nog niet gekeurd en veilig was bevonden. Toen werden er hekken om de baan geplaatst. Nu zijn de hekken weg.

Buurtinitiatief

De pumptrack is een buurtinitiatief die met behulp van Mijn Buurt Assen tot stand is gekomen. Die organisatie stimuleert inwoners om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een sterkere binding in de buurt. Een officiële opening is er nog niet. Deze is pas op 4 september.

In juni zag het park er nog zo uit:

paddenstoelen uit de grond

Pumptrackbanen schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Vorige week opende er ook een baan in Harderwijk. In Horst aan de Maas wordt ook gesproken over een baan. Ook zijn er Nederlandse kampioenschappen in pumptracken.

Volgens het college van burgemeester en wethouders in Assen zijn meerdere locaties onderzocht en uiteindelijk is de keuze gevallen op de locatie Landgoed Valkenstijn. "Dat biedt allerlei voordelen. Het ligt centraal in de wijk, nabij de vijf scholen in de wijk. Het is een plek waar gezinnen graag komen, doordat er meerdere activiteiten in het park zijn. Daardoor zijn er gedurende de dag mensen aanwezig en is er sociale controle. Het is in de nabijheid van de buurtschuur, waar eventuele materialen kunnen worden gestald." vertelde het college eerder.

Kosten bijna een ton

De aanleg van de pumptrackbaan kostte bijna een ton. Via het project Mijn Buurt Assen is 25.000 euro toegezegd. Ook kwam er 25.000 euro van de provincie vanuit het budget dorpsinitiatieven. De resterende 48.000 euro betaalde de gemeente uit het budget 'ontmoeten en spelen'.

Lees ook: