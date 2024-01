Drenthe moet cultuurbeleid concreter maken, oordeelt Rekenkamer in onderzoek

Meer kosten en hetzelfde of zelfs minder geld

Gedragscode

Wat de Noordelijke Rekenkamer ook opvalt is dat gedragscodes voor de cultuursector in Groningen en Friesland onderdeel uit maken van de subsidie-eisen en in Drenthe niet. Gedragscodes zijn bijvoorbeeld een Fair Practice Code waarbij zzp'ers hetzelfde netto moeten overhouden als mensen in loondienst van de cultuurinstellingen. De verwachting van de rekenkamer is dat door gedragscodes de cultuursector nog meer met stijgende kosten te maken krijgt.

Corona steun zeer effectief

Nieuw cultuurbeleid in de maak

De provincie Drenthe staat aan het begin van het maken van nieuw cultuurbeleid. Gedeputeerde Staten (GS) hebben onlangs met Provinciale Staten (PS) een zogeheten startnotitie besproken. Wat GS alvast van PS wilden weten is waar ze wel of geen rekening mee moeten houden in het beleid. Voor Gedeputeerde Staten is in ieder geval één ding heel duidelijk. Talentontwikkeling moet hier in Drenthe behouden blijven. Denk aan locatie-theatervoorstellingen zoals de van de Peer Group, jeugdtheater Garage TDI in Assen en theaterschool Loods13 in Emmen. Ook komt er een eenmalig instandhoudingsfonds van twee miljoen euro voor (kleinere) Drentse musea. Eén miljoen gaat in 2024 eenmalig naar museum De Buitenplaats in Eelde.