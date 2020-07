Veiligheidsregio Drenthe wil verplichte test reizigers risicogebied

Thijsen maakt zich zorgen over de verspreiding van het virus door toeristen. "Die eerste golf kwam ook juist via toeristen uit Duitsland en Oostenrijk naar ons land en zaten we 'whoop' met 1700 patiënten op de ic".

Thijsen kijkt naar vliegveld Eelde waar toeristen alleen een mondkapje nodig hebben en een gezondheidsverklaring. "Op dit moment voldoet het vliegveld aan alle eisen, maar ik sluit niet uit dat er strengere regels komen."

Knetterde behoorlijk

De voorzitters van de veiligheidsregio's kwamen gisteravond samen in Utrecht om te praten over het oplopend aantal besmettingen in ons land. Het overleg knetterde behoorlijk toen het onder meer ging over mondkapjes en het verplichten van coronatesten. De plaatsvervangend voorzitter van de Drentse veiligheidsregio is in de minderheid bij zijn voorstel om reizigers verplicht te testen.

"We moeten de meest effectieve maatregelen nemen en onze afspraken heel goed kunnen uitleggen. En ik vind het soms lastig uit te leggen waarom het een wel mag en het andere niet. Zoals een mondkapje, dat maar heel weinig besmettingen voorkomt."

Experimenteren met mondkapjes

De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben twee belangrijke beperkingen bij het formuleren van nieuwe maatregelen. Een eerste is de wetgeving. Een mondkapjes- of quarantaineverplichting is juridisch niet zonder meer mogelijk. Een tweede probleem is dat niet duidelijk is wat de effecten zijn van alle maatregelen. Dit wordt nader onderzocht en hierover adviseert het OMT dat bestaat uit specialisten en het RIVM.

Wel is afgesproken dat regio's mogen experimenteren met maatregelen, zoals een mondkapjesplicht. In Drenthe zijn vooralsnog geen nieuwe maatregelen voorzien. Thijsen: "Het allermeeste zie ik in de discipline van ons allemaal. Dus houd de 1,5 meter afstand en ga bij klachten niet naar buiten en zeker niet reizen. Let op elkaar!"