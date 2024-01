Geen themapark van Puy du Fou bij Meppel betekent duidelijkheid voor bewoners

Of de familie Stapel nu echt kan blijven, daar heeft Rudolf Stapel nog geen concreet antwoord op gekregen van de wethouder. De gemeente gaat nu kijken of er op deze plek een bedrijventerrein kan komen. Daar hoeft de melkveehouder in principe niet voor weg. In het gebied speelt in de toekomst ook nog een wateropgave, om er water vast te houden. "Dat kan wel anders voor ons uitpakken." Concrete waterplannen zijn er echter nog niet.

Gisteren werden de bewoners van het gebied op de hoogte gebracht door wethouder Klaas de Vries, voordat het in het nieuws kwam. "Dat was een mooi gebaar van hem", zegt Stapel. Het is voor hen een eerste stap om het vertrouwen van Meppel terug te winnen. Bewoners klagen al langer over de communicatie vanuit de gemeente over de plannen voor het gebied. Ze vinden het meer lijken op mededelen en ook de hele gang rondom het voorkeursrecht dat de gemeente heeft opgelegd in het gebied, zit ze dwars.