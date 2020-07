GGD breidt testlocaties uit; vaste ruimte in Emmen en ruimere openingstijden

GGD Drenthe breidt het aantal testfaciliteiten uit. Er komt een permanente plek in Emmen, een mobiele testruimte naar Zuidwest-Drenthe en de openingstijden van de teststraat in Assen worden uitgebreid.

Zo wil de GGD meer mensen per dag kunnen testen. Vorige week nam de GGD voor het eerst zo'n 500 testen per dag af. In de weken daarvoor lag dat getal nog rond de 200. De testlocatie in Emmen opent op 6 augustus in de brandweerkazerne aan de Nijbracht. Mensen kunnen daar van maandag tot en met vrijdag terecht. Tot 6 augustus blijft de mobiele testruimte staan op de parkeerplaats bij Sporthal Angelslo.

Mobiele testruimte

De mobiele testfaciliteit is bedoeld om snel ter plaatse te zijn en te testen in het geval van een uitbraak. Zolang dit niet het geval is zet de GGD deze mobiele testfaciliteit in op een plek in Zuidwest-Drenthe. Volgende week wordt de locatie bekendgemaakt.

"Hou je aan de regels"

Karin Eeken van de GGD, is positief over de toename van het aantal testaanvragen in Drenthe. "De afgelopen weken is zichtbaar geworden dat veel inwoners zich bewust zijn van de noodzaak om te testen bij klachten. Dit is een goede ontwikkeling. Daarnaast blijft het belangrijk om je aan de basisregels te houden. Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Dit vraagt om alertheid van ons allemaal."

Alle locaties zijn per auto bereikbaar, maar ook te voet of op de fiets. Testen kan op afspraak, hiervoor is het landelijke nummer 0800-1202 dagelijks bereikbaar tussen 8.00 20.00 uur.

