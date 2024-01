'De legende over de Vlinderprinses komt bij de kinderen van Aalden en Zweeloo tot leven'

Sieraden kleien, opgravingen doen in de zandbak en historische plekken in het dorp bezoeken. De ruim tweehonderd leerlingen van basisscholen De Schutse, De Anwende en De Smeltkroes in Aalden dompelden zich vandaag onder in de geschiedenis. Centraal stond deze dag de legende over de Prinses van Zweeloo.

Voor alle leerlingen waren vandaag activiteiten bedacht binnen dit thema, door Pabo-studenten van NHL Stenden in Emmen. "Het verhaal over de prinses spreekt bij kinderen erg tot de verbeelding, dus daar kun je heel veel leuke dingen mee doen", zegt Anne Schepers van NHL Stenden. "Het mooie is ook dat we hier een gezamenlijke activiteit van hebben gemaakt, samen met vrijwilligers uit de dorpen."

De jongste kinderen mochten vooral veel knutselen, tekenen en kleien, maar ook een ritje maken met de huifkar. Voor de grotere kinderen stond een vijf kilometer lange historische wandeling door Aalden en Zweeloo op het programma.

Verhaal gaat leven

De themadag is niet voor niets gekozen. Zweeloo zal dit jaar vaker in de ban zijn van de legende rondom de Vlinderprinses. Stichting Ter Klinke heeft het plan opgevat om in september een muziektheaterspektakel op te voeren over dit verhaal. In de buitenlucht van Zweeloo, op de plek waar archeologen de vondsten deden.

"Daarom ben ik ook heel blij met de inzet van deze Pabo-studenten vandaag, want op deze manier gaat het verhaal bij de kinderen in de dorpen meer leven", zegt Gerrit Hegen van Stichting Ter Klinke.