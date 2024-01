Eeuwige roem, een winnaar van de Drentse kennisquiz LOOS weet wat dat is

Presentatoren

In dit jubileumjaar worden ook alle LOOS-presentatoren nog even in het zonnetje gezet. De quiz wordt in eerste instantie gepresenteerd door Harm Dijkstra. Later neemt Erwin Kikkers de leiding op zich en de laatste jaren voelt Aaldert Oosterhuis de deelnemers aan de tand.

Wat veel mensen zich wellicht niet herinneren is dat LOOS ook twee jaar lang een wintervariant had, eind 2015 en eind 2016. Die edities werden gevuld met vragen over gebeurtenissen in het afgelopen jaar en de presentatie was in handen van de later naar SBS vertrokken Wolter Klok.

Jongste deelnemer

In 2023 staat er ineens een 17-jarige knaap achter de desk bij LOOS. Sander Boom uit Smilde is met afstand de jongste deelnemer ooit. "Ik vond het heel leuk om te doen", zegt Sander, die tegenwoordig in Dronten woont vanwege zijn studie aan de agrarische hogeschool. "Het was ook wel goed te doen, al kwam ik niet verder dan één aflevering. De andere deelnemers vonden het volgens mij wel opmerkelijk, waarschijnlijk doordat ik de jongste was".