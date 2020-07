Van Rusland naar Marwijksoord: Fruitbedrijf Goense heeft twee nieuwe eigenaren

Het fruitbedrijf werd ruim 20 jaar gerund door Kees (60) en Ria (57) Goense, die per 1 juli het stokje hebben overgedragen. Het echtpaar is met pensioen.

Van Rusland naar Nederland

In Peter en Marloes denken zij een paar waardige opvolgers gevonden te hebben. Het duo - met wortels in Groningen en Twente - heeft al eerder een sprong in het diepe gewaagd. In 2002 vertrokken ze naar Rusland, omdat Peter bedrijfsleider kon worden van een groot akkerbouwbedrijf.

"Rusland is een fantastisch land, we hebben daar een geweldige tijd gehad", zegt Peter. Toch besloten ze hun bedrijf twee jaar geleden te verkopen. "Na MH17 is er nogal wat veranderd", verklaart Marloes. In Nederland verbleven ze eerst een tijdje in Weerselo (Twente), in een nieuwbouwwijk. "Maar we wisten al snel dat we weer iets wilden doen in de agrarische sector. En in die zoektocht kwamen we uit op Fruitbedrijf Goense."

Terug naar de basis

Het fruitbedrijf in Marwijksoord sprak Peter en Marloes erg aan, omdat het zo kleinschalig is. "In Rusland produceerden we voor de massa. Voor Lays bijvoorbeeld, de chipsfabriek." En juist dat zien ze nu graag anders. "Hier kunnen we terug naar de basis. Je eigen product telen, een eindproduct maken voor de consument en die consument ontmoeten in de winkel. Dat is wat wij graag willen."

Hoewel Kees en Ria inmiddels in Zuidlaren wonen, werken ze de komende tijd nog mee op de boerderij en in de landwinkel. Ze leren Peter en Marloes de fijne kneepjes van het vak. Het snoeien van de fruitbomen, de landmachines bedienen en het reilen en zeilen in de winkel.

Of de twee hun fruitbedrijf gaan missen? "We hebben dit bedrijf vanaf de grond opgebouwd, dus het is wel een beetje je kindje geworden", antwoordt Kees. "Maar we zijn er heel rustig over, hoor. Het komt in goede handen, dus we denken dat we het wel los kunnen laten."

Peter ziet dat ook helemaal goed komen. "We hebben met Kees en Ria twee perfecte leermeesters. We gaan het hier net zo goed proberen te doen als hun. En misschien zelfs wel beter."