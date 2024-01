Rechter zet streep door besluit: kinderhartchirurgie niet alleen in Groningen en Rotterdam

De concentratie van operaties aan aangeboren hartafwijkingen wordt voorlopig niet geconcentreerd in Rotterdam en Groningen. Het besluit daarover van het ministerie van Volksgezondheid is donderdag teruggedraaid door de rechtbank in Utrecht.

Daar hadden de universitaire ziekenhuizen van Leiden, Amsterdam en Utrecht het besluit aangevochten. Zij dreigden de operaties kwijt te raken.

Niet goed onderzocht

Volgens de rechtbank heeft het ministerie niet goed onderzocht of het wel nodig is om het aantal ziekenhuizen waar de hartoperaties kunnen worden uitgevoerd, terug te brengen van vijf naar twee. Het is daardoor niet duidelijk of dit besluit 'noodzakelijk en evenwichtig en daarmee evenredig is'.

Volgens het ministerie is het beter om de operaties te concentreren. Het gaat om een paar ingrepen per jaar, waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Als die operaties worden geconcentreerd, voeren de overgebleven universitaire ziekenhuizen meer operaties uit en gaat het niveau omhoog, is de uitleg.

Omdat ze de kinderhartoperaties dreigen kwijt te raken, hadden de kinderhartcentra Leiden/Amsterdam en Utrecht in oktober aangekondigd dat ze meer willen samenwerken. De beide teams moeten één team op twee locaties worden, in Utrecht en Leiden.

Lange strijd

In 2022 besloot zorgminister Ernst Kuipers net als zijn voorganger Hugo de Jonge om de kinderhartcentra in Rotterdam en Utrecht te concentreren. Dit leidde tot grote verontwaardiging in het Noorden. Er werden een kwart miljoen mensen ondertekenden een petitie tegen het besluit.

Er werd een nieuw onderzoek ingesteld naar de gevolgen van het besluit. Eén van de conclusies was dat sluiting van het kinderhartcentrum van het UMCG tot onevenredig grote nadelen leidt voor de academisch medische zorg in Noord- en Oost-Nederland.