Jeugd-tbs en celstraf geëist tegen Emmenaar die plaatsgenoot neerstak

Het slachtoffer werd in de borst geraakt en raakte lichtgewond. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is niet bekend. De 14-jarige verdachte stond vandaag achter gesloten deuren terecht bij de rechtbank in Assen, omdat hij minderjarig is.

De jongen zat de eerste tijd na zijn arrestatie in voorarrest in de jeugdgevangenis in Veenhuizen en is inmiddels uitgeplaatst naar de Justitiële Jeugdinstelling Lelystad. Verdachten komen in aanmerking voor tbs of jeugd-tbs als ze psychische stoornissen hebben.

Wat de jonge Emmenaar mankeert, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie wil over de zaak niet meer kwijt dan de eis. Op 13 augustus doet de rechtbank uitspraak.

Lees ook: