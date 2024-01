Privatisering, een vloek of een zegen? Voetbalclubs Borger-Odoorn krijgen ermee te maken

Drie voetbalclubs in de gemeente Borger-Odoorn worden dit jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen clubgebouw. Het clubgebouw van VV Nieuw-Buinen, HOVC en SV Borger wordt geprivatiseerd. Een pand waar je als vereniging alles over te zeggen hebt klinkt geweldig, maar er komt nogal wat bij kijken.

De gemeente voert momenteel oud beleid uit. "In hoeverre is het je taak als gemeente om vastgoed te beheren? Clubs kunnen namelijk veel meer als ze geprivatiseerd zijn", aldus wethouder Ankie van Tongeren. Maar voor de voetbalclubs wordt dit een spannende verandering.

'De tijd zal het leren'

Siert van der Laan, voorzitter van VV Nieuw-Buinen, moet nog zien hoe het allemaal gaat lopen. "Als je geprivatiseerd bent, dan draai je als club dus voor alle kosten op. Alles moet je zelf regelen, denk bijvoorbeeld aan onderhoud. Daar komt veel meer werk bij kijken", aldus Van der Laan.

VV Nieuw-Buinen heeft een oud gebouw, waar veel achterstallig onderhoud is. "Wij worden natuurlijk wel geconfronteerd met de gebreken, vooral als we daar straks helemaal zelf voor moeten opdraaien. Nu doe je een belletje naar de gemeente en dan wordt het opgelost", zegt Van der Laan.

"Bronnen van de aardwarmte-installatie zijn lek en zo zijn er nog wel andere dingen", aldus Van der Laan. Het is nog de vraag of die gebreken met behulp van subsidie verholpen kunnen worden. De vereniging voert er momenteel gesprekken over met de gemeente. Er is hoop dat de subsidiepot goed gevuld wordt. "Ik had het natuurlijk liever zoals het nu is, maar we maken er het beste van. De tijd zal het leren", zegt Van der Laan.

'Als anderen het kunnen, dan kunnen wij het ook'

Bij HOVC, de voetbalclub van Exloo en Odoorn, zit dit anders, want daar wordt een nieuw sportpark gebouwd. "Wij zien er nog niet tegenop, want momenteel zitten we nog in de fase van nieuwbouw", zegt voorzitter Harold Enting. HOVC heeft al wel nagedacht over een aanpak mocht de privatisering zover zijn.

"Wij willen een facilitair manager gaan aannemen, als vrijwilliger", aldus Enting. De nieuwe functie wordt ingevuld door een bekend gezicht binnen de vereniging. "Ik ben zelf nu nog voorzitter, als ik ooit ga stoppen dan lijkt dit me een mooie functie", vertelt Enting enthousiast. Enting zit nu volop in het bouwproces zit en heeft kennis van zaken.

SV Borger wordt de laatste voetbalclub waar het clubgebouw vernieuwd moet worden. "Wij zijn eerst in gesprek met de gemeente over nieuwbouw, daarna gaan we het waarschijnlijk hebben over privatisering", aldus bestuurslid Henk Speelman.

Samenwerking met de gemeente

Er kunnen volgens de voetbalclubs plannen worden gemaakt met de gemeente. "Veel dingen kunnen overlegd worden. We hebben bijvoorbeeld een warmtepomp in ons nieuwe gebouw, als dat kapot gaat zijn er wel investeringen waar we op terug mogen vallen", vertelt Enting. Voor HOVC is het al bekend hoe groot de subsidie gaat worden, maar VV Nieuw-Buinen is daar nog over in beraad.