Hans O. ook in hoger beroep vrijgesproken in zaak kofferbakmoord

De 45-jarige Hans O. is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Ralf Meinema in 2017. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eind november nog 20 jaar cel tegen de Emmenaar. De nabestaanden van het slachtoffer sloegen ontzet de handen voor het gezicht.

Het hof komt hiermee tot hetzelfde oordeel als de rechtbank in Assen in mei 2022. Er was te weinig overtuigend bewijs, er waren te veel 'open eindjes' om tot een veroordeling te komen, oordeelde ook het hof. Ondanks dat dit een herhaling van zetten is, sloeg de uitspraak in als een bom. Alleen de Hoge Raad kan nog gevraagd worden om zich over de zaak te buigen. De Hoge Raad toetst in dat geval alleen nog of de regels goed zijn toegepast. Een discussie over de feiten is niet meer aan de orde.

Levenloos aangetroffen

Meinema werd in maart 2017 levenloos aangetroffen in de kofferbak van zijn auto. De wagen stak half uit het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. De zaak is daarmee bekend komen te staan als de 'kofferbakmoord'. De man uit Klazienaveen was met geweld om het leven gebracht. Hersenletsel was de doodsoorzaak. Hij is met een zwaar voorwerp meerdere malen op het hoofd geslagen. De man was verminkt.

O. werd voor het eerst opgepakt in 2018, samen met zijn neefje Harm O. en een andere verdachte: Kenny B. Het OM besliste in 2022 dat de laatste twee niet strafrechtelijk zouden worden vervolgd. Daarvoor was er te weinig bewijs.

Opnieuw opgepakt

Hans O. kwam ook vrij, maar werd in oktober 2020 opnieuw opgepakt. Er was een anonieme getuige die meldde dat O. hem vertelde dat hij Meinema om het leven had gebracht.