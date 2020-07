Hoger beroep Asser wietzaak: advocaten mogen acht getuigen horen

De advocaten van drie Assenaren die door de rechtbank zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij grootschalige wiethandel mogen in hoger beroep acht getuigen verhoren. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden tijdens een regiezitting bepaald.

In maart vorig jaar werden de mannen veroordeeld tot celstraffen tot 3,5 jaar. De hoogste straf was voor hoofdverdachte Mehmet K. (56). Zijn 50-jarige broer kreeg één jaar cel. Een inmiddels 77-jarige Assenaar werd veroordeeld tot 360 dagen cel, waarvan 315 voorwaardelijk. Ook bepaalde de rechtbank dat hij zijn twee loodsen aan de Nijverheidsweg in Assen kwijtraakt, waar de drugs werd opgeslagen.

Arrestatie in 2014

De mannen werden, samen met een aantal anderen, in maart 2014 opgepakt op verdenking van grootschalige hennephandel. Justitie zette undercoveragenten in bij het onderzoek. Die deden zich voor als drugshandelaren en kochten in 2013 en 2014 in totaal negentien kilo wiet bij de Assenaren.

Toen in maart 2014 een nieuwe deal was gemaakt - de zogenaamde handelaren zouden toen 53 kilo komen halen - viel de politie een van de loodsen binnen. De mannen werden aanvankelijk verdacht van drugshandel vanaf 2009, maar door fouten van het Openbaar Ministerie konden ze voor de eerste 3,5 jaar niet meer worden vervolgd.

Trio heeft alles ontkend

De broers K. hebben ontkend dat ze in de wiethandel zaten. Hun advocaten stellen dat ze zijn uitgelokt door de undercoveragenten die steeds nieuwe bestellingen deden. Ook de bejaarde Assenaar heeft ontkend. Hij zei als verhuurder van de loods niet geweten te hebben wat er allemaal gebeurde. De rechtbank geloofde dat niet, omdat de man bij de deals met de undercoveragenten aanwezig was.

De advocaten van de broers K. wilden bij het hof in Leeuwarden eigenlijk meer dan acht getuigen horen, maar het hof wees een aantal af, deels omdat ze al voor de strafzaak in Assen waren verhoord. De acht toegewezen getuigen worden de komende periode verhoord. Het hof behandelt de zaak naar verwachting in mei of juni volgend jaar.

