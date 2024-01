Puy du Fou Nederland: 'Zag er positief uit, hadden graag park bij Meppel gewild'

"Ik was heel graag vanuit Valkenswaard naar Meppel gekomen om mee te helpen dit helemaal op poten te zetten. Dat was mooi geweest voor Meppel, de regio en Nederland. Ik had het heel graag gewild. Maar ja, wat ik wil, hoeft niet doorslaggevend te zijn voor het bedrijf."

De bazen van Puy du Fou Frankrijk hebben anders besloten. Deuze zegt dat het erop lijkt dat het bedrijf zich wil focussen op twee andere projecten.

'Had iets kunnen opbrengen voor de samenleving'

Deuze is in het verleden betrokken geweest bij meerdere projecten. "Maar ik heb nog nooit gezien dat een milieueffectrapportage zo uitgebreid is gedaan en zo goed is behandeld als door Meppel", complimenteert hij de gemeente. "Het was echt heel fijn samenwerken met het hele team van Meppel en de provincie. De support was er. Het had ook echt iets kunnen opbrengen voor de samenleving."

Het was niet de eerste poging van Puy du Fou om in Nederland een vestiging te openen. Tweemaal eerder werd er geprobeerd om in Nederland uit te breiden. In 2019 opende Puy du Fou een themapark in Spanje, en in Engeland voert het Franse bedrijf iedere zomer een openluchtshow op over 2000 jaar geschiedenis van Groot-Brittannië. Het bedrijf heeft de ambitie om wereldwijd vier parken te hebben voor 2030.