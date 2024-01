Nieuwe afspraken moeten wachttijden en gebrekkig aanbod huurwoningen Noordenveld tegengaan

"De afspraken zijn een voortvloeisel op de Woonvisie die in 2023 is vastgesteld door de raad", vertelt wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen). "Daarin staat dat we genoeg betaalbare woningen van goede kwaliteit willen hebben, voor jong en oud." De zogeheten prestatieafspraken gelden voor de periode 2024-2028 en moeten een stok achter de deur zijn voor betrokken partijen om aan de slag te gaan met de bouw van sociale huurwoningen.

"De thema's beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen, welzijn, zorg en duurzaamheid zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat we via agenda's per dorp, dus gebiedsgericht, aan de slag gaan", zegt Esther Borstlap, directeur-bestuurder van Woonborg. "We brengen met elkaar in beeld welke ontwikkelingen nodig zijn, gericht op wensen en behoeften van bewoners van de dorpen. We benaderen plannen integraal en pakken deze - waar dat kan - samen op."