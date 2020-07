Zussen zetten eigen winkel op na coronadomper

"We slapen nu samen op een kamer en dat is wel gezellig, maar ook een beetje krap", zegt Amelie (12). Daarom willen de zusjes graag een eigen kamer. De verbouwing was in volle gang toen het coronavirus toesloeg.

De schouders eronder

De vader van de zussen is muzikant en kon door de crisis niet meer optreden. Het geld dat bestemd was voor de verbouwing, was nodig om de dagelijkse boodschappen te betalen. Vervelend nieuws voor de vier zussen, die zich erg hadden verheugd op een nieuwe kamer.

Maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, zetten Marit (10), Yrsa (10), Amelie en Dagmar (13) de schouders eronder. Ze richten een winkel in naast het huis en die loopt als een trein.

De kassa rinkelt

"Het begon met een paar spulletjes, maar het begint nu op een echte winkel te lijken", zegt Dagmar. Buurtbewoners kregen lucht van de zaak en begonnen spullen te doneren. De enige investering die de dames hebben gedaan is een ouderwetse kassa, die de hele dag door mooi rinkelt.

Yrsa heeft de sleutel en mag het geld in de kassa doen. Daarbij oefent ze ook nog eens met rekenen: "Ik vind het heel leuk om de la open te doen. En als ik een som niet weet vraag ik het aan Marit."

Apetrots

Moeder Bibi Warta is apetrots op haar dochters. "Dat was ik al, maar het is zo mooi hoe ze van vervelend nieuws iets positiefs hebben gemaakt."

Naast de kassa staat desinfectiemiddel en er is in de winkel een looproute aangegeven. "We hebben zelf ook corona gehad en ik ben zelf nog aan het herstellen. De meiden zijn ook ziek geweest en weten dus wel wat het virus inhoudt."

Twee slaapkamers

Naast vakantie vieren verdienen de zussen dus iets bij in hun eigen winkel. Na drie weken hebben ze genoeg geld opgehaald om in ieder geval twee slaapkamers op te knappen. Wie ook een kijkje wil nemen of spullen wil doneren mag dat nog doen. De winkel is te vinden aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond.