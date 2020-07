Kleindiertentoonstelling Midden Drenthe Show gaat digitaal

Geen duizenden kooien bij elkaar in een manege in Beilen dit jaar tijdens kleindiertentoonstelling Midden Drenthe Show, maar een keuring aan huis die via Youtube en Facebook kan worden gevolgd. 'Omdenken in coronatijd' noemt voorzitter Hendrik Timmer het.

"Wat je straks mist is het samen kijken naar de dieren. Maar er kan nog wel een keuringsrapport worden opgemaakt, er komt een officiële catalogus en er komen filmpjes en vlogs over de dieren en de keurmeesters", blikt Timmer vol enthousiasme vooruit op de online Midden Drenthe Show op 21, 22 en 23 oktober.

Duizend dieren

Normaal gesproken worden de kippen, konijnen, cavia's en duiven naar de manege in Beilen gebracht. Daar gaan de keurmeesters langs de kooien om de dieren te keuren. In oktober krijgen de twintig keurmeesters een route die ze moeten afleggen door Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland. Er kunnen zo'n 100 fokkers bezocht worden die tussen de vier en tien dieren kunnen laten keuren, maximaal duizend dieren dus. Timmer: "We hebben voor vier provincies gekozen, omdat het een pilot is. Misschien willen er wel veel meer mensen zich aanmelden, maar we moeten eerst zien hoe alles werkt."

De keurmeesters gaan met een assistent en een student op pad. De assistent is lid van een kleindiervereniging en ondersteunt de keurmeester waar nodig. De student maakt vlogs en filmpjes van de dag, zodat thuisblijvers en andere fokkers op internet kunnen meekijken. "We hebben goed contact met aoc's (agrarisch opleidingscentrum, red.)", vertelt Timmer. "Studenten kunnen een praktijkdag bij ons doen. Ze kunnen heel veel leren van de keurmeester en als tegenprestatie maken ze de filmpjes."

Verkiezing

De student maakt van ieder hoogst geklasseerde dier van een fokker een korte video. Aan het eind van de keurdag kiest iedere keurmeester een dier dat naar de 'finale' gaat. Een driekoppige jury kiest op basis van de video's het beste dier per categorie. Timmer: "Op vrijdag is er een webinar via Zoom waar geïnteresseerden kunnen meekijken bij het bekendmaken van de winnaars."

De voorzitter is optimistisch over de kansen die de online dierenshow biedt. "Dierliefhebbers die het normaal niet zien zitten om hun dier te brengen kunnen nu wel meedoen. Als zij anders hun dieren niet bij duizenden anderen willen brengen, in in hun ogen kleine kooien, kunnen ze nu wel meedoen. Er is geen vervoer nodig, dieren zijn niet drie dagen van huis en ze kunnen hun eigen eten blijven krijgen."

