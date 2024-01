Treinverkeer naar het Noorden ligt enige tijd stil vanwege aanhouding

Het treinverkeer naar het Noorden lag vanmiddag enige tijd stil, vanwege een incident op station Zwolle aan het eind van de middag. Daarbij is één persoon aangehouden, meldt RTV Oost . De man bleek een vuurwapen bij zich te hebben.

De politie was met meerdere eenheden aanwezig en stuurde reizigers van het perron. Ook cirkelde er enige tijd een politiehelikopter boven het station. Reizigers werden van de perrons in Zwolle geweerd.

Het treinverkeer van en naar Zwolle lag stil, maar wordt weer opgestart. Op X meldt de NS dat er sprake is van politie-inzet op het station in Zwolle, waardoor een aantal sporen niet kan worden gebruikt. De Dienst Speciale Interventies (DSI) is ingezet.