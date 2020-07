Weer daling passagiers Groningen Airport Eelde

Het aantal passagiers dat via Groningen Airport Eelde met het vliegtuig vloog is in het tweede kwartaal van het jaar verder gedaald. Dat schrijft RTV Noord op basis van cijfers van het CBS.

47 passagiers maakten het afgelopen kwartaal gebruik van de luchthaven. Dat was overigens allemaal in mei. In april en juni maakte vanwege het coronavirus geen enkele passagier gebruik van het vliegveld. De luchthaven vervoerde vorig jaar in dezelfde periode nog 56.820 passagiers.

Het vliegveld heeft al langere tijd met een daling van het aantal passagiers te maken. Vorig jaar was Groningen Airport Eelde de enige luchthaven waar de passagiersaantallen terugliepen. In totaal waren dat in 2018, 176.000 mensen. Een van de oorzaken was het schrappen van de Nordica-vluchten van en naar München en Kopenhagen.

Drukste maand in jaren

Hoewel passagiersvluchten vanwege het coronavirus niet werden uitgevoerd, beleefde Groningen Airport Eelde naar eigen zeggen 'de drukste maand sinds jaren'. Het aantal vliegbewegingen groeide afgelopen maand met bijna 50 procent ten opzichte van vorig jaar. Die stijging komt vooral door het toegenomen aantal lesvluchten.

Veel in het nieuws

Het vliegveld staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Zo wil het vliegveld graag meer militair verkeer, tot onvrede van sommige omwonenden en de gemeente Tynaarlo, een van de aandeelhouder in de luchthaven.

Boze boeren blokkeerden eerder een deel van het vliegveld uit woede over het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet.

