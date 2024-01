Verlenging tbs voor YouTuber die ontucht pleegde met fans

De tbs met voorwaarden die een 29-jarige man uit Deventer kreeg opgelegd werd vanmiddag door de rechtbank in Groningen met twee jaar verlengd.

De populaire YouTuber werd in 2021 veroordeeld voor het bezit van kinderporno, grooming (online kinderlokken) en het plegen van ontucht in relatie tot zijn jonge fans.

Afspraak

Er werd een grote zoekactie naar de jongen op touw gezet. De jongen kwam uiteindelijk zelf weer terug naar huis. De Deventenaar zei dat hij de jongen niet had aangeraakt, maar de rechter geloofde dat niet omdat DNA-materiaal van de man op het lichaam van de jongen was aangetroffen.

Op de computer van de man stond kinderporno. Ook bleek dat hij al voor de ontmoeting, de jongen via de webcam had aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen.

Daarnaast haalde de man een 14-jarige jongen uit Roden over om via de webcam deels ontblote afbeeldingen van zichzelf te sturen. Het lukte de gamer niet om met deze jongen af te spreken, omdat de jongen daar niet op inging.

Incidenten

De rechtbank legde tbs met voorwaarden op omdat de kans groot was dat de man opnieuw in de fout zou gaan. Hij kampt met autisme, een impulsieve stoornis en pedofilie.

De man begon zijn behandeling bijna twee jaar geleden. Die staat echter 'in de kinderschoenen' zei de officier van justitie. "Wat er tot nu toe is bereikt is heel fragiel."