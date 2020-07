Verhaal achter de kunst: Window of my Eyes

We sluiten de week af met een eenvoudig kunstwerk waar een hoop Drentse bluesgeschiedenis achter schuilgaat. Een zwerfkei voor Harry Muskee, op de grens van bos, hei en veen.

Liefdesverdriet

De kei ligt bij het Grolloërveen, een plek waar Muskee graag kwam. "De kei ligt er sinds 2006, naar aanleiding van Harry Muskee's 65e verjaardag", vertelt Albert Haar, die Muskee goed gekend heeft en ook jarenlang betrokken is geweest bij het C+B museum in Grolloo. Ook maakten de twee het Radio Drenthe-programma Harry's Blues, een programma dat Haar na het overlijden van Muskee alleen voortzette.

De steen ligt er alleen als eerbetoon aan een ander verhaal en niet vanwege Muskee's verjaardag. Het is een ode aan het feit dat het in 2006 veertig jaar gelden was dat Cuby + Blizzards meest beluisterde lied werd geschreven: Window of my Eyes.

"Harry heeft dat geschreven toen hij in Grolloo woonde. In die tijd was het leven voor hem niet altijd even gemakkelijk, in die zin dat er van enig liefdesverdriet sprake was", vertelt Haar. Om zijn hoofd leeg te maken zwierf Muskee graag door de bossen bij Grolloo en was hij vaak te vinden op de rustige plek waar nu de steen ligt. "Daar heeft hij de inspiratie opgedaan voor Window of my Eyes."

Harry als eik

Haar ziet de grens tussen het donkere bos en de lichtere hei als een metafoor voor Muskee's leven. "Aan de ene kant het weidse uitzicht en aan de andere kant de donkerte van het bos. De grens daarvan is eigenlijk een soort window, een soort raam. Je kijkt naar het licht en het duister ligt achter je." Aan de voet van de steen groeit ook een alleenstaande eikenboom. Nog niet zo'n heel oude. "Ik denk dat het een heel kleintje was, toen Harry hier was. Maar die eikenboom staat wel een beetje voor het solitaire, einzelgänger-achtige leven zou ik bijna willen zeggen. Iets wat kenmerkend voor Harry Muskee was."

Wie de plek eens wil bezoeken moet, vanaf Grolloo gezien, richting de veenbrug die over het Grolloërveen ligt. 250 meter voor de brug links het bos in. Hemelsbreed een kleine 300 meter vanaf het begin van de veenbrug ligt de steen, aan de voet van de eik, aan de rand van de hei. Een plek waar Drentse bluesgeschiedenis geschreven is.

Elke werkdag een verhaal

