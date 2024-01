'Bijna 500 kansarme asielzoekers via speciale opvang Ter Apel weggestuurd'

Tot nu toe zijn 480 kansarme asielzoekers versneld door de speciale opvanglocatie in Ter Apel gegaan. Volgens burgemeester Eric van Oosterhout is de inzet om zo snel mogelijk doorlopend honderd mensen op te vangen die binnen acht tot tien dagen hun procedure doorlopen. Bij het leeuwendeel van de binnengekomen kansarme asielzoekers is dit inmiddels gebeurd.

De burgemeester deelde dat gisteravond mee tijdens een informatieavond over het Uitvoeringsplan Veiligheid, dat de gemeente samen met het Openbaar Ministerie en de politie opstelt.

In deze speciale opvang of procesbeschikkingslocatie (PBL) doorlopen mensen die geen of weinig kans maken op een verblijfsvergunning in een hoger tempo hun procedure. Op die manier zwerven ze minder rond door Ter Apel en Nieuw-Weerdinge. In beide dorpen ondervinden bewoners al geruime tijd veel overlast.

De locatie werd in het leven geroepen als een van de oplossingen die overlast binnen de perken moest houden. De pbl komt echt maar moeizaam op stoom. Het aantal plekken was aanvankelijk tien en breidde mondjesmaat uit naar dertig eind vorig jaar.

Tegen de muren op

Momenteel wordt het azc in Ter Apel overlopen. Het maximum aantal plekken is 2000, terwijl het centrum ongeveer 2400 mensen binnen de poorten heeft. Het leidt tot schrijnende situaties, aldus Van Oosterhout. "Mensen staan tegen de muren op in wachtkamertjes en gangen. Het is een inhumane situatie."

Kortom, het water loopt het azc over de schoenen. "En om ze dan aan te spreken over de voortgang van de pbl....", weifelt de burgemeester. "Ze zijn al lang blij dat ze de boel daar momenteel draaiende kunnen houden."

De ontwikkeling van het pbl staat niet stil, benadrukt Van Oosterhout. "Maar het gaat niet zo snel als gedacht. Maar het werkt wel."

Alle hens aan dek

De 'drukte' in Ter Apel zal eerst het hoofd moeten worden geboden. Buurgemeente Westerwolde heeft daarvoor een kort geding aangespannen tegen het COA, met als inzet het huidige aantal asielzoekers terug te brengen.

Tot die tijd is het alle hens aan dek voor Ter Apel en zal de pbl nog niet op volle oorlogssterkte draaien. Van Oosterhout heeft onlangs wel met het ministerie gesproken om alsnog een versnelling te realiseren. En dat gaat dus ook gebeuren, aldus de burgemeester.

Minstens zo relevant is de spreidingswet, die binnenkort door de Eerste Kamer wordt behandeld. Die moet ertoe leiden dat asielzoekers beter worden verdeeld over het land. Gemeenten kunnen door de wet in uiterste gevallen worden gedwongen om een asielzoekerscentrum te openen.

Van Oosterhout: "Als daar een klap op wordt gegeven, dan kunnen we ook richting andere gemeenten druk zetten. Als de wet wordt afgeschoten, dan wordt het ingewikkeld."

Geen gevangenis

Van Oosterhout ging ook nog in op de brief die het dorpsbestuur van Nieuw-Weerdinge onlangs naar staatssecretaris Eric van der Burg stuurde. In die brief werd gewezen op de tot nu toe falende aanpak, zoals de dorpsvertegenwoordiging het omschreef.

De gedane suggestie om het azc na zes uur 's avonds te sluiten, is ieder geval geen haalbare kaart, sorteerde Van Oosterhout voor. Want je loopt in dat geval tegen een juridische muur. "Het azc is geen gevangenis."