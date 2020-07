Topdrukte bij plassen en zwembaden: 'Kom vooral niet zwemmen'

Ook de zogeheten overloopparkeerplaatsen zijn vol. Volgens Harms stonden de mensen in een heel lange rij te wachten om het terrein op te gaan. "Straks gaan mensen parkeren waar het niet mag, dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen", aldus Harms. Er is bij de zwemplassen plek voor zo'n tweeduizend auto's. Rondom de plassen kan volgens Harms wel voldoende afstand gehouden worden. "Alles is ruim opgezet, dus dat komt wel goed."

Neem drinkwater mee

Op de N34 is het ook druk door bezoekers die naar de zwemplas willen komen. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer om te leiden. De afslag in de richting van de zwemplas is afgezet. De ANWB raad mensen aan om voldoende drinkwater mee te nemen. "Kleine kinderen drogen snel uit." De ANWB adviseert om voor vertrek de verkeersinformatie te checken om zo te voorkomen dat je in de brandende zon in de file komt te staan.

Ga naar andere plassen

Veel inwoners zoeken verkoeling vanwege de tropische temperaturen vandaag. Het kwik loopt op richting de 30 graden. De boswachter raadt aan om naar andere plassen in de provincie te gaan. "Daar is vooralsnog wel plek."

Ook andere plekken zijn vol

Ook bij het Blauwe Meer is het erg druk. Daar staan lange rijen om bij de plas te komen. Zwembad Zwanemeer in Gieten is ook vol. "Zoek verkoeling thuis of bij een mooie zwemplas in de buurt", twittert de gemeente Aa en Hunze.