Schuur gaat verloren door uitslaande brand bij Nijeveen

In een grote schuur bij Nijeveen woedt momenteel een uitslaande brand. Volgens een omstander stonden binnen in ieder geval twee auto's geparkeerd. De brandweer probeert met blussen te voorkomen dat het vuur overslaat naar een woning.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kan de schuur "zo goed als verloren worden beschouwd". Voor zover bekend liggen er asbestplaten op het dak. Of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen, moet via een meting nog officieel worden vastgesteld.