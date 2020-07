Nieuw hoofdstuk in voetbalsoap 2e Mond: De Treffer'16 sleept gemeente voor rechter

In mei voerden leden van De Treffer '16 actie bij het gemeentehuis in Exloo (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

De 260 leden tellende club daagt de gemeente voor de rechter om weer toegang te krijgen tot de velden. Het kort geding dient dinsdagmiddag bij de rechtbank in Assen.

Voetbalsoap De Treffer '16 en TEVV

Dat De Treffer '16 de velden niet mag gebruiken is een gevolg van een voortslepend conflict met de andere voetbalclub in het dorp, TEVV. Een groot deel van de leden van die uit 1934 stammende club richtte na onvrede in 2016 een eigen club op: De Treffer'16, die al snel uitgroeide tot een bloeiende vereniging.

Tussen beide verenigingen is het sindsdien niet meer goedgekomen. In een poging de neuzen dezelfde kant op te krijgen eiste de gemeente dat de clubs om tafel gingen en met een gezamenlijk plan kwamen om samen gebruik te kunnen maken van het sportpark.

Een van de opties was fuseren, maar de twee mochten van de gemeente ook naast elkaar gebruikmaken van de velden. Als de clubs er niet uit zouden komen, zou de gemeente beide clubs de toegang tot de velden ontzeggen. Dat legde de gemeenteraad in oktober vorig jaar vast in een motie.

Inzet rechtszaak

Nadat Borger-Odoorn de termijn om er onderling uit te komen een paar keer had verlengd en de clubs er alsnog niet uitkwamen, hakte de gemeente de knoop door: beide verenigingen mogen in het seizoen 2020/2021 geen gebruikmaken van de voetbalvelden. Protest bij de gemeente daarover door leden van De Treffer '16 leverde niks op.

De vereniging vindt het onacceptabel. Ze stelt de enige in het dorp te zijn die momenteel een KNVB-licentie heeft en dus mag meedoen aan de competitie. De inzet van het kort geding is dat de club per 1 augustus weer toegang krijgt tot de velden en de kleedkamers in de Hunsowhal, waar de leden gebruik van maken. Daarbij eist De Treffer '16 dat Borger-Odoorn een dwangsom van 10.000 euro per dag moet betalen als de gemeente niet meewerkt.

De gemeente Borger-Odoorn laat in een reactie weten dat ze voor maandag niet kan reageren.

