Dit weekend in de Drentse natuur: 1 en 2 augustus

Speuren naar reeën

Samen met de gids van Staatsbosbeheer speur je op de fiets naar reeën op de Hondsrug. Het zijn schuwe dieren, maar in de schemering heb je kans ze te zien en horen. De gids neemt je zaterdagavond mee naar plekken waar vaak reeën komen. Hier vind je meer informatie.

Fietstocht Drents-Friese Wold

Fiets zaterdag door de bossen, langs heidevelden en zandverstuivingen in natuurgebied het Drents-Friese Wold. De gids van Staatsbosbeheer vertelt je alles over de geschiedenis van het landschap, hoe de mens in de loop der eeuwen steeds weer in de natuur ingreep en nieuwe natuur liet ontstaan. Bekijk hier meer informatie.

Van Hunzedal naar Hondsrug

Fiets zondagochtend van dal naar rug via schelpenpaadjes en verken het prachtige gebied onder leiding van gids Eddy Dijk. Onderweg geeft hij op verschillende plekken uitleg en kom je meer te weten over het gebied. Aanvullende informatie vind je hier.

Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Houd anderhalve meter afstand en volg de aanwijzingen van de gids tijdens een excursie. Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.

