OM verwacht onderzoek naar Theodoor V. binnenkort af te ronden

Het Openbaar Ministerie denkt ergens in de komende maanden een besluit te nemen over de vervolging van Theodoor V. Nog in het eerste kwartaal van dit jaar worden de resultaten verwacht van het onderzoek naar mogelijk strafrechtelijk handelen van V.

De oud-verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten. Dat zou zijn gebeurd tijdens de coronapandemie, tussen maart 2020 en mei 2022. V. werkte in die tijd op de longafdeling.

Aantallen niet bekend

Aanvankelijk werd V. in verband gebracht met de dood van twintig patiënten. Bij een deel is V. echter niet betrokken, concludeerde het OM afgelopen najaar. Hoeveel verdachte overlijdens er nog worden onderzocht, is onduidelijk.

Het OM schrijft in een nieuwe verklaring dat de onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal van dit jaar worden verwacht. 'Kort daarna' verwacht justitie een definitieve beslissing te nemen over vervolging.

Zaak komt op gang na vermeende bekentenis

Theodoor V. uit Veenhuizen kwam in beeld bij het OM doordat hij tegenover GGZ Drenthe een bekentenis zou hebben afgelegd. Hij zou tegen hulpverleners gezegd hebben patiënten te hebben gedood. De GGZ speelde dit door naar het WZA, dat aangifte deed.