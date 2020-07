ANWB Alarmcentrale maakt zich op voor druk vakantieweekend

Dat corona invloed heeft op het aantal pechmeldingen merkt de ANWB ook. Zo zijn er deze zomer bijna 40 procent minder meldingen dan normaal en dat maakt het werk anders. "We moeten nu meer schakelen om in te spelen op de hoeveelheid meldingen", legt manager Renate Augustijn uit. "Voorgaande jaren konden we op basis van onze ervaring handelen en wisten we zo waar en hoeveel hulp er ingezet moest worden. Dat is dit jaar niet zo."

Minder zomerkrachten

Omdat het in deze vakantieperiode iets rustiger is, zijn er minder zomerkrachten opgeroepen. Normaal springen 350 medewerkers bij. Dit jaar zijn dat er honderd minder. Terwijl zij op het kantoor langs de A28 werken, staan de vaste medewerkers de bellers vanuit huis te woord. Augustijn: "Normaal leiden we de zomerkrachten in april al op, maar dat hebben we nu opgeschoven, maar we zijn nu op volle kracht en klaar voor dit drukke weekend."

Verschil door corona

Yumi van der Meij is een van de oproepkrachten. Ze heeft al eerder als centralist bij de ANWB gewerkt en ze merkt dat het werk anders is tijdens de coronacrisis: "We vermelden bijvoorbeeld bij elke melding dat er geen handen geschud worden en dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Dat snappen de mensen wel."

Augustijn denkt dat er veel vakantieverkeer zal zijn: "Het aantal reizigers is wel wat minder dan andere jaren, maar drie vierde van 'heel veel' is nog steeds 'heel veel'. We helpen duizenden mensen per dag op weg in het binnen- en buitenland."

Tijdens de zomers heeft de ANWB in Italië en Frankrijk hulpdiensten gestationeerd om vakantiegangers snel weer de weg op te helpen, maar nu zijn die er alleen op populaire bestemmingen in Frankrijk. Waar er voorheen twaalf hulpdiensten paraat stonden, zijn er nu zes.

Advies voor reizigers

En waar je bij autopech in Frankrijk nog geholpen kan worden, is dat een ander verhaal in landen die door de coronacrisis op slot gegooid zijn. "We proberen iedereen altijd te helpen, maar als je het land niet in of uit mag, mogen wij dat ook niet", vertelt Augustijn. Het advies is om de ANWB Reiswijzer te checken, het nieuws te volgen en voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het meenemen van mondkapjes en desinfectiemiddelen.

"De beste tip voor mensen die op zwarte zaterdag willen reizen is: vertrek niet te vroeg. Probeer zo de files te ontlopen en het meest ideaal is om een dag later te gaan, als dat kan", denkt Augustijn.