Opvang Oekraïners op Norger camping laat langer op zich wachten

De zestig Oekraïense vluchtelingen die nog voor de kerst van 2023 op camping Molenduin in Norg zouden worden opgevangen, komen waarschijnlijk pas tegen 1 maart. De gemeente Noordenveld heeft de vergunningen nog niet rond.

Verantwoordelijk wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) had gehoopt de vergunningsaanvraag en de opvang 'gelijktijdig te laten lopen'. "Dan zouden we het dus eerst gedogen tot de vergunningen rond zouden zijn."

Haast geboden

Dat plan van de gemeente viel in duigen, nadat er een verzoek tot handhaving kwam. "Daarom moeten we nu eerst de vergunningen in orde hebben. We hopen dat zo snel mogelijk te doen."

Volgens de wethouder is het niet vreemd dat Noordenveld de aanvraag van de juiste vergunningen en het in orde maken van een opvangplek gelijktijdig laat lopen. "Bij dit soort processen is haast geboden", zegt hij. "We hadden gehoopt in een keer door te kunnen, maar dat is nu helaas niet mogelijk."

Tot 2025

De chalets waar de vluchtelingen worden opgevangen zijn met stoom en kokend water in orde gemaakt, en staan klaar om bewoond te worden. De gemeente hoopt nu zo snel mogelijk de Oekraïners ook daadwerkelijk naar Norg te sturen. Nu worden ze nog opgevangen in Fletcher Hotel Langewold in Roden.

Het contract met het hotel zou per 1 januari 2024 worden opgezegd, maar is nu verlengd. "Het is nu zaak om de vluchtelingen voor 1 maart naar Norg te krijgen, want dan moeten ze echt weg", zegt Wekema, wijzend op een op handen zijnde verbouwing in het Roner hotel.