Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het duurde even, maar dan hebben we ook wat. Het mooie weer deze dagen is wellicht een extra reden om even buiten de deur te snuffelen. RTV Drenthe zet een aantal uitjes op een rijtje.

Een educatief fietstochtje

Met de hoge temperaturen is zaterdag een fietstochtje door het Drents-Friese Wold helemaal geen slecht idee. Een gids van Staatsbosbeheer leidt je door de bossen en laat je de heiden, de veentjes en zandverstuivingen zien. Een middeleeuws esdorp met onder meer zijn brink en hooilanden passeren ook de revue. Na een bakje koffie met een koekje begint de fietstocht. Aanvang: 10.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. De kosten bedragen 17,50 euro.

Reeënsafari

Er is zaterdag meer fietsplezier in de Drentse natuur. Wat dacht je van een reeënsafari door de bussen van de Hondsrug? Volgens Staatsbosbeheer ontdek je de verborgen schatten van boswachterij Gieten-Borger. Zie je geen reeën? Staatsbosbeheer benadrukt dat ze er wel zijn. Reeën laten namelijk diverse sporen achter in het veld, bijvoorbeeld veegsporen, looproutes en vraatsporen. Kan je morgen niet, dan is er op 8 en 15 augustus een nieuwe kans.

Toertocht oldtimers

Voor de elfde keer alweer wordt vanuit Emmen een toertocht met oldtimers gereden. Het verzamelpunt is zaterdagochtend zoals altijd museumboerderij De Nabershof aan het Noordeind 21. Iedereen is vanaf 9.30 uur van harte welkom. Een uurtje later gaan de oldtimers de weg op. Onder een strakblauwe lucht ongetwijfeld een fraai plaatje!

Trapjes en grapjes

Nog niet zolang geleden werden volwassenen met het fietsevenement 'Trappen & Grappen' in Coevorden van entertainment voorzien, dit weekend geeft Theater Hofpoort het stokje door aan kinderen. Voor hen is zondag een speciale editie ('Trapjes & Grapjes') in het leven geroepen. Zij fietsen in Steenwijksmoer langs drie plekken en tovert Hakim (van Sesamstraat) leuke verhalen uit zijn koffertje. Deelname vanaf 3 jaar en ouder.

Klimaatverandering

Jongeren van de Nationale Jeugdraad lopen tussen 2 en 4 augustus van Zuidlaren naar Coevorden. Dit doen zij niet voor de lol, nee, zij willen het gesprek aangaan over klimaatverandering onder de naam 'Heel Holland Hiked'. Spreek de wandelaars rustig aan, want de gesprekken en ideeën die het team onderweg verzamelt, worden gepresenteerd aan Nederlandse beleidsmakers en op internationale conferenties van de VN.

Zomerwandeling

Iedere zondag in augustus kan je aan de hand van een gids van Staatsbosbeheer een wandeling maken bij Buitencentrum Boomkroonpad. De tocht is geschikt voor jong en oud de gids vertelt de laatste ins en outs over de bomen en dieren in het bos. Volwassen leggen 6 euro op tafel, kinderen tot en met 12 jaar de helft.