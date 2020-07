SIVO-festival voor vier jaar veiliggesteld na steun van provincie

Het SIVO-festival krijgt vier jaar lang steun van de provincie Drenthe. Daarmee is de organisatie de aankomende vier jaar zeker van het festival, als corona natuurlijk geen roet in het eten gooit.

Het internationale folkloredansfestival zou vandaag van start gaan, op de nieuwe locatie in Borger. "We zouden de 34e editie hebben. De 33 ervoor hebben we nooit steun gekregen van de provincie", zegt Sjoerd Looijenga van SIVO. "Dit geeft aan dat de provincie het SIVO-festival ziet als belangrijke culturele activiteit. Daar zijn wij heel blij mee."

De euro's uit Assen zijn een welkom positief bericht op deze vreemde dag voor Looijenga. "Ik had nu waarschijnlijk staan zweten met een stropdas om op een podium om acht nationaliteiten en de Nederlandse groepen welkom te heten", zegt hij.

Nieuwe plannen

Het festival had voor dit jaar zijn oog laten vallen op het terrein van het Esdal College in Borger. Op het sportterrein zou een grote tent komen. En in de school was er genoeg opbergruimte, kleedruimtes en kantoren. De plannen worden een jaar doorgeschoven.

"Toen er een streep door alles ging vroegen we ons af of we de mensen enthousiast zouden krijgen voor volgend jaar", zegt Looijenga. "Zondag hebben we daarom ook een beetje SIVO. Niet dat we gaan dansen, dat kan echt niet. Maar op de plek waar het zou zijn nodigen we de vrijwilligers en gastgezinnen uit om ze bij te praten."

De dansgroepen die dit jaar zouden komen, hebben aangegeven ook volgend jaar te willen komen als het weer kan.

