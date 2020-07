Wildlands wil dat vlinders zich vaker laten zien: 'Bij grauwe, donkere dagen, zijn ze nauwelijks actief'

Elise Penninga doet daarom voor het park en haar masteropleiding biologie onderzoek naar verschillende soorten licht. "Ik heb onderzoeken gedaan met licht, en op welke golflengte en Calvin, ze goed reageren", legt ze uit.

Tellen

In een kweekkas, in de hoek op een stoel zit ze te observeren. "Ik ga nu beginnen met tellen. Mijn telefoon geeft nu elke tien seconden een piepje. En wat ik doe is observeren hoeveel vlinders er vliegen." Elke tien minuten verandert ze de kleur van het licht, tien keer per dag. Elke observatie wordt drie keer gedaan voor de beste meetgegevens.

'Winter is het te grijs, te grauw'

"In de winter is het te grijs, te grauw en dan worden de vlinders niet actief. Ze zijn erg gevoelig voor licht en gaan dan bovenin de kas zitten", zegt verzorger Marisca Kuyper. "Dus met behulp van goede lampen hopen we straks hetzelfde effect te bereiken als nu met een zonnige zomerdag."

Of Penninga al last heeft van haar nek, van het naar boven kijken? "Ja, absoluut", antwoordt ze lachend. "En met het heel witte licht, doe ik een zonnebril op. Maar dat is ook geen prettig licht voor de bezoekers."

Iedere dag komen er tientallen vlinders uit bij Wildlands. "De soorten die wij kweken, kunnen we het hele jaar rond kweken. We hebben dus een constante kweek, van duizenden per jaar."

De gemiddelde tijd dat vlinders leven is slechts een paar weken. "We willen graag 1.200 vlinders laten zien, dus dan is het gauw duidelijk dat er heel wat dieren uit moeten komen per dag."

De vlinders trekken naar de lampen toe (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

En de resultaten? "Je ziet wel veel verschil. Wat warmer licht, rond de 4.000-5.000 Calvin, daar zijn ze echt wel fan van", vertelt Penninga. "Dan gaan ze zich voortplanten, voeden, vliegen. Dat gedrag willen we graag zien. Maar met witter licht - dat ook niet prettig is voor de bezoekers - zijn ze weinig actief en reageren ze minder. Het zijn toch de dagtinten, de warmer die beter werken."

Wens is goede lampen voor volgende donkere periode

De verzorgers moeten nu bekijken welke lampen ze willen en waar die neergezet gaan worden. "Dat hangt van het uiteindelijke onderzoeksresultaat af. We willen wel graag dat de vlinders goed zichtbaar zijn als ze gaan eten. Maar ik hoop toch wel dat we voor de volgende, donkere periode een paar goede lampen neer kunnen zetten."